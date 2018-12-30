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21 Kaçak Göçmen Yakalandı

21 Kaçak Göçmen Yakalandı

Ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 21 kaçak göçmen yakalandı.

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Mersin Limanı'ndan KKTC'deki Gazimağusa Limanı'na gelen Via Famagusta yük gemisine mülteci operasyonu düzenlendi. KKTC polisi, gemideki iki tırda tespit edilen 21 Suriyeli kaçak göçmeni gözaltına aldı. Kapalı olan tırın içinde uzun süre kaldığı için rahatsızlanan göçmenlerden 11'i ise Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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