FIRIN YANGINA NEDEN OLDU!

20.10.2019 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Geçitkale’de, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Hüdaverdi DİKSOY’ ait ikametgahın mutfak odası içerisinden fırının aşırı ısınması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 1 adet fırın tamamen, mutfak tezgahı ve bulaşık makinesi ise kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.