Lefkoşa23 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. FIRIN YANGINA NEDEN OLDU!
FIRIN YANGINA NEDEN OLDU!

FIRIN YANGINA NEDEN OLDU!

Yangın!

A+A-

20.10.2019 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Geçitkale’de, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Hüdaverdi DİKSOY’ ait ikametgahın mutfak odası içerisinden fırının aşırı ısınması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 1 adet fırın tamamen, mutfak tezgahı ve bulaşık makinesi ise kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.