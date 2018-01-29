FUAT MEHMET'İ KAYBETTİK!
Acı kayıp!
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Kıbrıslı Türklerin barış mücadelesine emeği, sözü, teri, duruşuyla katkı sağlayan Fuat Mehmet yaşamını kaybetti.
Kıbrıslı Türklerin barış mücadelesine emeği, sözü, teri, duruşuyla katkı sağlayan Fuat Mehmet yaşamını kaybetti.
Mehmet’İn ölüm haberini, Yeni Kıbrıs Partisi genel sekreteri Murat Kanatlı verdi. Fuat Mehmet’in vefatı sevenlerini derinden üzdü
Etiketler : Fuat Mehmet, vefat
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