Galatasaray'a piyango vurdu!
Galatasaray'a Belhanda piyangosu!
Galatasaray'da geçen sezon takıma katılmasından bu yana Sneijder'in yerini doldurup dolduramadığı sürekli tartışma konusu olan Belhanda'yla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.
Fransız basınından Nice Matin'in haberine göre; Nice ve Monaco, Faslı oyuncuyu kadrolarına katmak istiyor.
Nice'in yaratıcı bir orta saha oyuncusu aradığı belirtilen haberde, güney ekibinin eski oyuncusunun takıma katkı vereceği öne sürüldü.
Geçtiğimiz haftalarda Fanatik'in aktardığı bilgilerde ise; hatırlanacağı üzere, Monaco'nun transferden sorumlu yöneticisi Serge Recordier'nin de Faslı ismi kadroya aktmak istediği belirtilmişti.
Recordier, Belhanda'yla Nice'te beraber çalışmış ve daha sonra Monaco'da göreve başlamıştı.
2016/2017 sezonunda Nice formasını kiralık giyen Belhanda, geçen sezonun başında ise Dinamo Kiev'den 8,75 milyon euroya Galatasaray'a transfer olmuştu.
Belhanda Galatasaray forması altında toplam 50 maça çıktı, 3 gol atıp 15 de asist yaptı.
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