Galatasaray'da flaş ayrılık!
KAP'a bildirildi!
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Galatasaray, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.
Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcu Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yyapılan açıklama şu şekilde:
"Tolga Ciğerci ile Şirketimiz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.
Buna göre, futbolcuya ödenecek olan 2.000.000 EUR yıllık net sabit transfer ücretinin 1.925.000 EUR tutarındaki kısmından tasarruf sağlanmıştır."
Etiketler : Tolga Ciğerci, Galatasaray
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