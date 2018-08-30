Galatasaray'da flaş ayrılık!

Galatasaray, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcu Tolga Ciğerci'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yyapılan açıklama şu şekilde:

"Tolga Ciğerci ile Şirketimiz arasındaki profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.

Buna göre, futbolcuya ödenecek olan 2.000.000 EUR yıllık net sabit transfer ücretinin 1.925.000 EUR tutarındaki kısmından tasarruf sağlanmıştır."