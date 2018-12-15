GALATASARAY'DA ŞOK AYRILIK!

Sarı-kırmızılı yönetim, maliyetli oyunculardan bazılarıyla ile yolları ayırarak transfer için kaynak oluşturmak istiyor.

Bu karar ışığında Galatasaray'da Mariano ile yollar ayrılmak üzere...

Her konuda anlaştı, karar yönetimin!



Maicon'un Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo ile her konuda anlaştığı ve topun artık sarı-kırmızılı yönetimde olduğu öğrenildi.

TAMAMEN DUYGUSAL!

Galatasaray Yönetimi'nin devre arasında Sambacı yıldız futbolcu ve Flamengo ile masaya oturacağı ve maddi konularda anlaşmanın olması durumunda transfere onay vereceği bildirildi.