GÖNYELİ'DE TRAFİK TERÖRÜ!

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Gönyeli'de Evlentepe Sokağında henüz kimliği tespit edilemeyen bir araç sürücüsü, trafik terörü estirdikten sonra ortadan kayboldu

Geçtiğimiz gece Gönyelide Evlentepe Sokağında saat 00: 00:30 saatlerinde henüz kimliği tespit edilemeyen bir araç sürücüsü önce korkuluklara ardından da Sevim Emirsoy isimli vatandaşa ait çöp bidonlarına çarptıktan sonra ortadan kayboldu.

Olayın ardından 3 saat geçmesinin ardından yapılan araştırmada araç Akdoğan’da terkedilmiş halde bulundu. Araç sürücüsü henüz tespit edilemezken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.