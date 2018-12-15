GÖNYELİ'DE TRAFİK TERÖRÜ!
Ortadan kayboldu!
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Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Gönyeli'de Evlentepe Sokağında henüz kimliği tespit edilemeyen bir araç sürücüsü, trafik terörü estirdikten sonra ortadan kayboldu
Geçtiğimiz gece Gönyelide Evlentepe Sokağında saat 00: 00:30 saatlerinde henüz kimliği tespit edilemeyen bir araç sürücüsü önce korkuluklara ardından da Sevim Emirsoy isimli vatandaşa ait çöp bidonlarına çarptıktan sonra ortadan kayboldu.
Olayın ardından 3 saat geçmesinin ardından yapılan araştırmada araç Akdoğan’da terkedilmiş halde bulundu. Araç sürücüsü henüz tespit edilemezken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Gönyeli, kaza, araç sürücüsü, kaçma
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