Lefkoşa13 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. GÖNYELİ'DE TRAFİK TERÖRÜ!
GÖNYELİ'DE TRAFİK TERÖRÜ!

GÖNYELİ'DE TRAFİK TERÖRÜ!

Ortadan kayboldu!

A+A-

Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Gönyeli'de Evlentepe Sokağında henüz kimliği tespit edilemeyen bir araç sürücüsü, trafik terörü estirdikten sonra ortadan kayboldu
Geçtiğimiz gece Gönyelide Evlentepe Sokağında saat 00: 00:30 saatlerinde henüz kimliği tespit edilemeyen bir araç sürücüsü önce korkuluklara ardından da Sevim Emirsoy isimli vatandaşa ait çöp bidonlarına çarptıktan sonra ortadan kayboldu.

Olayın ardından 3 saat geçmesinin ardından yapılan araştırmada araç Akdoğan’da terkedilmiş halde bulundu. Araç sürücüsü henüz tespit edilemezken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.