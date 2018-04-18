GAMZE PEHLİVAN'IN KATİLİNE MÜEBBET!

2017 Nisan ayında Gamze Pehlivan’ı katleden Suat Aşır mahkeme tarafından müebbet hapse mahkum edildi.

Olay nasıl olmuştu?

Turist statüsündeki, Ankara doğumlu olup İzmir’de yaşayan zanlı Suat Aşır, 20 Nisan 2017 tarihinde, saat 13.55’te Haspolat’ta UKÜ İşletme Binası önünde hediyelik süs eşyası satan Gamze Pehlivan’ın vücudunun çeşitli yerlerine ağız uzunluğu 30 santim toplam uzunluğu 41 santim olan siyah saplı bıçağı 36 defa sokup, üç kez de kesi attıktan sonra bir buçuk litre pet şişe içindeki benzini kadının üzerine döküp ateşe vererek, ölümüne neden olmuştu.

Polis, Suat Aşır’ın olay mahallinden koşarak ayrıldığını ve Lefkoşa-Gazimağusa anayoluna çıkıp yol kenarında park halindeki Rapa LTD’e ait Fehmi Ummak’ın yönetimindeki araca binip, bıçağı Ummak’a göstererek, oradan ayrılmasını sağladığını ve Lefkoşa’da Şehit Hüseyin Ruso Caddesi’nde inip, bıçağı da indiği yere bıraktığını belirlemişti.

Gamze Pehlivan’a Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz tarafından yapılan otopside, üçü vücudunun bir tarafından girip, diğer tarafından çıkan, üçü bıçak kesiği, 12’si tek başına öldürücü toplam 39 bıçak yarası belirlenmişti.

Yüz, omuz ve sırt bölgesinde de ikinci derece yanık oluşan Pehlivan’ın, zanlı tarafından henüz hayattayken yakıldığı belirlenmişti.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube ekibi, korkunç cinayetle ilgili sanığın aleyhine çok önemli delillere ulaşmıştı.

Polis, zanlının Gamze Pehlivan’ın üzerine döktüğü benzinin yanı sıra, cinayet aleti olan bıçağı olaydan iki gün önce satın aldığını ve kadını bu süreçte takip ettiğine dair çok önemli delillere ulaşmıştı.