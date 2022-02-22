Gazimağusa Belediye Başkanı Arter greve ilişkin açıklama yaptı

Gazimağusa Belediyesi’nde örgütlü bulunan Mağusa Türk Genel İş Sendikası üyelerinin geçtiğimiz perşembe gününden bu yana haklarının karşılığını alamamaları gerekçesiyle başlattıkları grev devam ederken, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’den açıklama geldi.

Arter yapılan işin karşılığının elbette alınması gerektiğini vurgulayarak çalışanlara seslenerek, “Size verilmesi gerekenlerin peşindeyim, sizlerdeki huzursuzluğun on katını yaşıyorum, grev hakkınıza da saygı duyarım” dedi.

İsmail Arter, Lefkoşa’daki yetkililerin seslerini duymasını, belediyeye olan borçlarını bir an önce ödemesini isteyerek, istenilen gelişmenin istenilen zamanda yapılmamasından dolayı bu çıkmazın yaşandığını ibelirtti.

Arter, belediyenin16 mahalleden toplam 49 milyon TL alacağı olduğunu da ifade ederek, vatandaşlara borçlarını ödemesi çağrısı yaptı.

İsmail Arter eldeki imkanlarla 15’lik çalışanların ödemelerini yaptıklarını, hayat pahalılığı ödeneklerinin yarısının ve Gamabel çalışanlarının da büyük olasılıkla yarın ödenebileceğini açıkladı.

BRTK