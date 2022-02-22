Bu kadarı da pes! Karısı ve oğlunun arkadaşını birlikte yakaladı,sözleri daha da olay

İngiltere'de yaşayan bir adam, iş yerinden eve erken gelince karısını ve oğlunun en yakın arkadaşını cinsel ilişkiye girerken bastı. Olayın ardından açıklamalarda bulunan adam, "Tüm bunları unutmaya hazırım. Her şeye rağmen karımı seviyorum ve ondan ayrılmayacağım" sözleriyle dikkat çekti.

İngiltere'de ikamet 52 yaşındaki adam, iş yerinden eve erken geldiğinde hayatının en büyük şaşkınlıklarından birini yaşadı. Kapıdan girdikten sonra üzerini çıkarmak için yatak odasına doğru ilerleyen adam, odadan gelen sesler nedeniyle adımlarını yavaşlattı. Ardından kapıyı açınca karısı ile oğlunun 28 yaşındaki arkadaşını cinsel ilişkiye girerken gördü. Basılan genç ise hızla kıyafetlerini giyerek evden kaçtı.

"SÜREKLİ BİZİM EVDE KALIYORDU"

İsmini vermek istemeyen adam, başına gelen olay hakkında İngiliz The Sun gazetesine açıklamalarda bulundu. Oğlunun arkadaşlarının ailesinin İspanya'da yaşadığını belirten adam, bu nedenle genci sık sık evlerinde misafir ettiklerini belirtti.

"KARIMI SEVİYORUM, AYRILMAYACAĞIM"

İsmini vermek istemeyen şahıs, olayla ilgili sözleriyle de dikkat çekti. Yaşadıkları olayı unutmaya hazır olduğu ve karısını sevdiğini belirten adam, ayrılmak istemediğini sözlerine ekledi. Ancak evliliğinde mutsuz olan karısının ayrılmakta ısrarcı olduğunu anlattı.

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