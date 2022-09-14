Gazimağusa Belediyesi’nde eylem
Gazimağusa Belediyesi’nde eylem
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Gazimağusa Belediyesi bünyesinde bulunan GAMABEL personeli maaş alamadıkları ve sigorta yatırımları yapılmadığı için iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.
GAMABEL personeli adına konuşan İrfan Tatlıcıoğlu, her gün maaşlarının yatacağı, sigorta yatırımlarının yapılacağı sözü verilmesine rağmen, bu sözlerin tutulmadığını ifade etti.
Belediyenin gereksiz harcamaları sonucu GAMABEL çalışanlarının mağdur edildiğini savunan Tatlıcıoğlu, sigorta yatırımları yapılmadığı için sağlık hizmeti de alamadıklarını belirtti.
İrfan Tatlıcıoğlu, maaşlarının ödenmemesi ve sigorta yatırımlarının yapılmaması halinde iş bırakma eyleminin devam edeceğini kaydetti.
BRT
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