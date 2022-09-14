Direksiyon hakimiyetini kaybedip çelik bariyerlere çarptı, çarpma sonucu araç alev aldı
Direksiyon hakimiyetini kaybedip çelik bariyerlere çarptı, çarpma sonucu araç alev aldı
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün, saat 16:00 sıralarında, Girne – Lefkoşa anayolu üzerinde, Danısa RIAZ (E-19), yönetimindeki HH 193 plakalı araç Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Boğaz kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Çarpma sonrası alev alan araç, yoldan geçen duyarlı vatandaşlar tarafından yangın söndürme cihazı ile müdahale edilerek söndürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
PGM/BRT
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