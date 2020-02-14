GAZİMAĞUSA'DA BİR KAYIP KALINTISINA ULAŞILDI!
Gazimağusa’da devam eden kazılar sırasında, bugün, bir kişiye ait kalıntılara ulaşıldı.
A+A-
Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Gazimağusa’da devam eden kazıları sırasında, bugün, bir kişiye ait kalıntılara ulaştığı bildirildi.
Komiteden yapılan yazılı açıklamada, kayıp şahsın bulunduğu kazı alanındaki çalışmaların önümüzdeki birkaç gün boyunca devam edeceği belirtildi.
Kayıp Şahıslar Komitesi açıklamasında, kayıpların olası gömü yerleriyle ilgili bilgisi olanların komitenin Kıbrıslı Türk ve Rum ofislerini araması istendi. Kayıp Şahıslar Komitesi Kıbrıslı Türk üye ofisine 181 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.
Etiketler : Kayıp Şahıslar Komitesi, Gazimağusa, kazılar
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.