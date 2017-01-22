GAZİMAĞUSA’DA BUGÜN SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE

İKİ ARAÇTA KANUNSUZ BİN ADET ÜZERİNDE AV TÜFEĞİ FİŞEĞİ BULUNDU

Gazimağusa’da bugün sabahın erken saatlerinde iki araçta yapılan kontrolde, bin adetin üzerinde kanunsuz av tüfeği fişeği bulundu. Polis 2 kişi hakkında yasal işlem başlattı.

Gazimağusa’da, bugün sabah İ.K.’nin (E-38) kullanımındaki araçta yapılan kontrolde, tasarrufunda kanunsuz olarak muhtelif markalarda toplam 523 adet 12’lik yerli av tüfeği fişeği, yine muhtelif markalarda toplam 114 adet 12’lik Rum menşeli yerli av tüfeği fişeği bulundu.

Emare olarak alınan fişekleri tasarrufunda bulunduran bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da yine bugün sabah saatlerinde M.Ö.’nün (E-51) kullanımındaki araçta yapılan kontrolde, tasarrufunda kanunsuz olarak muhtelif markalarda toplam 550 adet 12’lik yerli av tüfeği fişeği bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.