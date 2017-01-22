LAPTA’DA HİNTKENEVİRİ TASARRUFU: 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Lapta’da dün A.S.’nin (E-29) ikametgahında yapılan aramada 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile ilgisi olduğuna inanılan E.V.(K-28) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.