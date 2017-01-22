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LAPTA’DA HİNTKENEVİRİ TASARRUFU: 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Lapta’da dün A.S.’nin (E-29) ikametgahında yapılan aramada 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile ilgisi olduğuna inanılan E.V.(K-28) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : LAPTA, hintkeneviri türü uyuşturucu
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