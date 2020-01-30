GAZİMAĞUSA'DA KUNDAKLAMA!
Yolda park halinde duran kamyonet kundaklandı.
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Gazimağusa’da 30 Ocak tarihinde, 02:00 sıralarında, Savaş Yolu Sokak üzerinde park halinde bulunan Harun TURAN’a ait HN 154 plakalı mercedes marka kamyonet araç üzerine meçhul şahıslar tarafından yanıcı madde dökülüp ateşe verildi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, çıkan yangın sonucu araç kısmen yanarak zarar gördü.
Soruşturma devam ediyor.
Etiketler : Gazimağusa, kamyon, kundaklama
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