Gazimağusa’da trafik kazası

Gazimağusa’da Deniz Abdullah Nalbant (E-19) yönetimindeki JZ 092 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada dikkatsizce sağa döndü ve o esnada kavşak üzerinde karşı istikametinden gelen Talha Masood (E-21) yönetimindeki PB 881 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan PB 881 plakalı motosiklet sürücüsü Talha Masood, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sağ ayak femur kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

BRT