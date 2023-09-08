KTAMS Başkanı Bengihan, açlık sınırı ve asgari ücret konusunda açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası Başkanı Güven Bengihan, Başbakanlık önünde basın açıklaması yaparak, açlık sınırı ve asgari ücretlinin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar hakkında görüşlerini ifade etti.

Bengihan açıklamasında, Ağustos ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 16 bin 526 TL olduğunu öne sürerek, hükümete asgari ücretle geçinen 4 kişilik bir aileye 15 bin 750 TL’yi nasıl uygun gördüğünü sordu.

Esas sorgulanması gerekenin şu an ülkedeki pahalılık olduğunu ifade eden Bengihan, hükümeti bu pahalılığa müdahale etmemekle suçladı.

KTAMS Başkanı Bengihan açıklamasında, devlet kurumlarına el altından istihdam yapıldığını da iddia ederek, hükümete eleştirilerde bulundu.

Bengihan, “Biz KTAMS olarak ülkede yapılan hukuksuzluğu ve adaletsizliği deşifre edeceğiz ve yine sokaklarda olacağız” ifadelerini kullandı.

BRT