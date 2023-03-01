Gazimağusa’da trafik kazası, araç sürücüsü tedavi altına alındı

Gazimağusa’da 18 yaşındaki Zeki Arat, dikkatsizlik sonucu aracın yoldan çıkması sonucu bugün saat 00.05 sıralarında trafik kazası geçirdi. Çarpmanın etkisiyle araçta yangın meydana geldi. Yangın sonucu araç zarar gördü, Arat ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde Arat’ın yönetimindeki FK 243 plakalı aracı ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada meydana geldi. Araç, yolun solunda bulunan kaldırıma taşlarına çarptıktan sonra yoldan çıktı ve okaliptus ağacına çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle, bahse konu aracın motor kısmının alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın motor bölümündeki plastik ve elektrik aksamları yanarak zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.

BRT