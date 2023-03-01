Girne’de sürücü bahçe duvarına çarptı, 1 tutuklu
Girne’de sürücü bahçe duvarına çarptı, 1 tutuklu
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Girne’de Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinde dün saat 04.00 sıralarında 173 miligram alkollü içki tesiri altındaki Ebiakpo Sokoh (E-27) direksiyon hakimiyetini kaybederek, bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmadı, sürücü tutuklandı.
Polis’ten yapılan açıklamada, Sokoh’un yönetimindeki UB 352 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada cadde üzerinde bulunan çembere geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi.
Soruşturma devam ediyor.
BRT
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