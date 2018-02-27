GECE KULÜBÜNDEN SKANDAL PAYLAŞIM!

Lefkoşa Alayköy yolu üzerinde bulunan bir gece kulübünden akıl almaz bir paylaşım geldi.

Ada genelinde gece kulüplerinin çok fazla olması rekabeti de kızıştırıyor. Ülkeye okumak için gelen öğrencileri seks turizmine çekebilmek için arkadaşıyla gelen öğrencilere kampanya yapıldı.

Yanında bir arkadaş götüren öğrenciye ikinci içki ücretsiz verileceğini paylaşan kulüp bu yöntemle daha çok öğrenci çekmeyi planladığı görülüyor.

Günden güne uyuşturucunun, fuhuşun,alkolün ve suç oranının arttığı ülkemizde yetkililerin bu tür durumlara karşı acilen tedbir alması gerektiğini vurgulayan öğrenciler, bu tür durumlar karşısında birçok arkadaşlarının okula gitmediğini fuhuş yada uyuşturucu batağına düştüğünü belirtiyorlar.