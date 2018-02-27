Lefkoşa19 °C

  1. HABERLER

  3. KALDIRIMDAKİ ÇUKUR TEHLİKE SAÇIYOR!
KALDIRIMDAKİ ÇUKUR TEHLİKE SAÇIYOR!

KALDIRIMDAKİ ÇUKUR TEHLİKE SAÇIYOR!

"Yetkili birilerinin el atması için illa birilerinin ölmesi mi lazım?"

A+A-

Lefkoşa'nın en işlek bölgelerinden biri olan Metropol market yolu üzerindeki kaldırımda oluşan çukur yayalar için tehlike saçıyor.

Çukurun üzerinin acilen kapatılmasını isteyen vatandaşlar, "Yetkili birilerinin el atması için illa birilerinin ölmesi mi lazım?" diyerek yetkilileri acilen göreve davet ettiler.

1-20180227115641.jpg

2-848.jpg

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.