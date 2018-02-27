KALDIRIMDAKİ ÇUKUR TEHLİKE SAÇIYOR!

Lefkoşa'nın en işlek bölgelerinden biri olan Metropol market yolu üzerindeki kaldırımda oluşan çukur yayalar için tehlike saçıyor.

Çukurun üzerinin acilen kapatılmasını isteyen vatandaşlar, "Yetkili birilerinin el atması için illa birilerinin ölmesi mi lazım?" diyerek yetkilileri acilen göreve davet ettiler.