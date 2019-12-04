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GEÇİTKALE ÇÖPLÜĞÜ ATEŞE VERİLDİ!

GEÇİTKALE ÇÖPLÜĞÜ ATEŞE VERİLDİ!

Bölge duman altında!

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Geçitkale çöplüğü,akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi.

Geçitkale Belediyesi’nden yapılan açıklamada çöplük yangının kontrol altına alındığı kaydedildi. Öte yandan bölgede yoğun duman altıda.

Belediye akciğer veya solunum yollarından rahatsız olan kişilerin dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

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