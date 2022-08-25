Gelir ve Vergi Dairesi’nden uyarı

Maliye Bakanlığı, vatandaşlara, Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü adına sahte e-mail vasıtasıyla gelen bildirimler konusunda uyarıda bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; yapılan inceleme sonucu, yurt dışında bulunan bir hacker grubu tarafından bazı KKTC Gelir ve Vergi Dairesi Yükümlülerine sahte adresler üzerinden ödeme emri ile ilgili elektronik posta gönderildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Gönderilen bu gibi elektronik postaların, KKTC Gelir ve Vergi Dairesi tarafından gönderilmediği vurgulanan açıklamada “Gönderilen elektronik posta içeriğindeki linkin tıklanmaması gerektiği tüm kamuoyuna ve halkımıza önemle duyurulur” denildi.