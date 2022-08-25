Şarkıcı Gülşen gözaltına alındı! Adliyeye götürülüyor

Verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" iddiasıyla soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen gözaltına alındı.

İstanbul CumhuriyetBaşsavcılığınca TCK’nin 216. maddesi kapsamında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla hakkında resen soruşturma başlatılması ve kolluk görevlilerince mevcutlu bir şekilde edilmesi talimatı üzerine polis, ünlü şarkıcıyı İstanbul Beşiktaş’taki evinde gözaltına alındı.

TEPKİ ÇEKEN O SÖZLER

Gülşen’in 4 ay önce verdiği bir konserde bir kişiye hitaben söylediği “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklindeki sözleri tepki çekti.

“ADALETİNİZ BATSIN”

Popçu hakkında soruşturma açılmasına ve gözaltına alınmasına siyasiler tepki gösterdi:

Canan Kaftancıoğlu: Kişinin fikri ya da esprisine katılmamakla kişiye saldırmak, tehdit etmek ya da hedef göstermek apayrı şeyler Yargının bağımsız olduğu demokratik ülkelerde katılmadığız espriye gülmez, fikre de karşı fikir sunarsınız olur biter. Sanatçı Gülşen'e yapılanlara bir de bu açıdan bakın.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: Hakaret edene dava açarsın yargı kararını verir, Şarkıcı Gülşen’e bir de gözaltı kararı çıkarmışlar. Katiller, teröristler, uyuşturucu kaçakçıları dışarıda geziyor ya da ülkeden kaçırılıyor, hakarete jet gözaltı. Adaletiniz batsın!

Fikri Sağlar: Gülşen’e şak diye soruşturma açan savcılar, Sedat Peker’in 2 yıldır ortaya döktüğü pislikle ilgili ölü taklidi yapıyor. Nerdesiniz savcılar?

sözcü.com.tr