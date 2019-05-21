Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. GEMİLER ZİYARETE AÇILDI
GEMİLER ZİYARETE AÇILDI

GEMİLER ZİYARETE AÇILDI

Deniz Kurdu 2019 Tatbikatı’na katılan gemiler bugünden itibaren ziyarete açık

A+A-

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın açıklamasına göre, Deniz Kurdu 2019 Tatbikatı’na katılan gemiler bugün, yarın ve Perşembe günü halkın ziyaretine açık olacak.

TCG Tufan (P-333), TCG Karayel (P-349) hücumbotlarıyla TCG Beykoz (F-503) korveti Gazimağusa Limanı’nda; TCG Karpaz (P-1213) Tuzla sınıfı karakol botu ise Girne Limanı’nda 21-23 Mayıs’ta 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.