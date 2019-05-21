GEMİLER ZİYARETE AÇILDI
Deniz Kurdu 2019 Tatbikatı’na katılan gemiler bugünden itibaren ziyarete açık
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın açıklamasına göre, Deniz Kurdu 2019 Tatbikatı’na katılan gemiler bugün, yarın ve Perşembe günü halkın ziyaretine açık olacak.
TCG Tufan (P-333), TCG Karayel (P-349) hücumbotlarıyla TCG Beykoz (F-503) korveti Gazimağusa Limanı’nda; TCG Karpaz (P-1213) Tuzla sınıfı karakol botu ise Girne Limanı’nda 21-23 Mayıs’ta 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 arasında ziyaret edilebilecek.
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