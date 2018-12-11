GENEL KURUL BUGÜNKÜ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul’u bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Genel Kurul’da daha sonra “Ulusal Birlik Partisi Grup Başkan Vekilleri Dr. Özdemir Berova ile Dursun Oğuz’un birlikte sunduğu” Girne-Lefkoşa Anayolunda Meydana Gelen Sel Felaketinin Oluşum Nedenleri ve Sonucunda Yaşanan Can Kayıpları İle İlgili Yol ve Trafik Güvenliği Konusunda İhmalin Olup Olmadığı İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesinin Ön Görüşmesi”ne geçildi…

Söz alan UBP Milletvekili Özdemir Berova, Başbakan Tufan Erhürman’ın konuyla ilgili yaklaşımını olumlu bulduklarını, bu yaklaşımın devam etmesini ümit ettiklerini söyledi…

Söz konusu yolun ülkenin atardamarı olduğunu ve hergün yüzlerce aracın buradan geçtiğini ifade eden Berova, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi…

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da Lapta’da yaşananın doğal afet olduğunu anımsatarak, bu yaraların sarılması gerektiğini belirtti…

Girne’de yaşananların bilir kişilerin hazırlayacağı raporla öğrenileceğini kaydeden Arıklı, kimin ihmali varsa ortaya çıkacak rapor sonucunda ortaya çıkmasının önemli olduğunu kaydetti…

Arıklı, süreçte iki yanlışın bir doğru etmeyeceği bilinciyle hareket edilmesinin önemli olduğunu kaydederek, önemli olanın bilir kişi raporunu kimin hazırlayacağı olduğunu söyledi…

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de yollarda yaşananlardan ders çıkarmak gerektiğini ifade ederek, “Girne yolu bize ders olsun enine boyuna inceleyelim. Suçluları cezalandıralım” dedi…

Angolemli, Girne yolunda yapılanların ortaya çıkarılmasının halkın beklentisi olduğuna işaret etti…

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da Meclis araştırması kurulması konusuna sıcak baktıklarını ve yararlı olacağına inandıklarını belirterek, ancak tezkerenin gerekçe kısmında yargılar bulunduğunu ifade etti…

Özersay, sonuçların baştan ön kabul üzerinden yapmamak gerektiğini belirterek, bu bağlamda bir araştırma yapılması yönündeki önergeyi ön kabule dayanmadığı müddetçe desteklediklerini söyledi…

Konuşmaların ardından önergenin öngörüşmesi tamamlandı… Önergenin açılması oy birliğiyle kabul edildi…

Bu aşamada Genel Kurul çalışmaları tamamlandı… Yarın Cumhurbaşkanlığı, meclis Başkanlığı ve Başbakanlık bütçeleri yer alacak…