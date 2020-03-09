Genel Kurul’da gündeme ilişkin konuşmalar gerçekleştiriliyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında Yasama göreviyle toplandı.

Onaya ve bilgiye sunuşlar bölümünün ardından ilk olarak gündeme ilişkin konuşmalar gerçekleştirildi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Rum tarafının tek taraflı kapıları kapatmasını eleştirdi, Anastasiadis’in bu hareketine karşı alınacak önlemlerin konuşulması gerektiğini ifade etti.

Arıklı, “Cumhurbaşkanı Akıncı derhal hükümetle biraraya gelmeli, alınacak önlemler konusunda harekete geçmeli” dedi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de 4 sınır kapısının kapatılması ve koronavirüs önlemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rum liderliğinin tek taraflı aldığı kapıların kapatılması bu kararın kabul edilmez olarak nitelendiren Özyiğit bir an önce aklıselimin hakim olmasını istedi.

Özyiğit konuşmasında koronavirüs konusunda deniz ve hava limanlarında alınan tedbirlerin yeterli olmadığına inandığını da kaydetti

CTP milletvekili Asım Akansoy da sınır kapıları ile ilgili değerlendirmesinde meselenin koronavirüsü ile ilgili olmadığını, sadece dört kapı kapatılarak bu önemlerin alınamayacağını kaydetti.

UBP-HP hükümetinin Maraş açılımı hamlesinin ardından Rum tarafının sınır kapılarını kapattığını ifade eden Akansoy , Rum tarafının hareketinin doğu okunması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise TDP Başkanı Cemal Özyiğit’in koronavirüs konusundaki eleştirilerini yanıtladı.

Ali Pilli, Bakanlığın bugüne kadar aldığı tedbirleri anlattı.

Deniz ve hava limanlarına termal kamera koyduklarını, ambulans transferlerinin nasıl olacağını belirlediklerini, koronovirüs ile ilgili telefon hatları oluşturulduğunu belirten Bakan Pilli, Rum tarafının aldığı tek taraflı kararın ise siyasi olduğunu, sağlıkla ilgisi olamdığını belirtti.

Türkiye’de koronavirüs ile alınan kararları eş zamanlı KKTC’de de uyguladıklarını belirten Bakan Pilli, “Biz gerekli olan tüm tedbirleri alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz.” dedi.

“Virüs sınır tanımaz” diyen Bakan Pilli, şu ana kadar ülkede hiçkimseye koronovirüs tanısı konulmadığını da belirtti.