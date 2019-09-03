Genital bölgesinde kararma olanlar dikkat!

Yaşa bağlı olarak hormonal yapımızdaki değişiklik nedeniyle genital bölge ve koltuk altında kararmalar görülebilir. Bazı kadınlar bu durumu normal karşılarken bazılarını ise rahatsız edebilir. Genital bölge ve koltuk altı kararmalarından güzellik merkezlerinde sunulan yöntemlerle kurtulmak mümkün ancak hem daha az maliyetli hem de daha doğal yöntemlerle de bu sorundan kurtulmanız mümkün.

İşte genital bölge ve koltuk altı kararmalarınıza çare olacak doğal karışım

Malzemeler:

• ½ limonun suyu,

• 1 çay kaşığı karbonat

UYGULANIŞI:

Bu iki malzemeyi iyice karıştırıp macun kıvamına getirin.

Sorunlu bölgeye karışımı sürün ve biraz bekleyin.

Çok sert olmamak kaydı ile peeling yapar gibi dairesel hareketlerle karışımı yedirin.

Dilerseniz bu işlemi bir pamuk yardımı ile yapabilirsiniz.

Güzel bir sonuç almak için haftada 2-3 gün 4-5 dakika masaj yaparak uygulayın.

İşlem sonrası ılık su ile karışımı cildinizden uzaklaştırın.

15-20 içinde etkisini görecek ve gözle görülür bir iyileşme olduğunu farkedeceksiniz.

Not: Eğer cildiniz hassassa kolunuzda ya da elinizim üzerinde küçük bir alana denedikten sonra uygulayın.



