GEREKİRSE ERCAN'A EL KOYACAĞIZ!

Ulaştırma Bakanı Atakan, yeni Ercan Havalimanı’nın 2020 yılı içinde açılmaması halinde ek süre vermeyeceklerini ve gerekirse el koyacaklarını açıkladı.

“Gerekirse Ercan’a el koyacağız” Ulaştırma Bakanı Atakan, yeni Ercan Havalimanı’nın 2020 yılı içinde açılmaması halinde ek süre vermeyeceklerini ve gerekirse el koyacaklarını açıkladı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yeni Ercan Havalimanı’nın 2020 yılı içinde açılmaması halinde yapılabilecekler konusunda hükümetin son derece kararlı olduğunu belirterek ek süre vermeyeceklerini ve gerekirse el koyacaklarını açıkladı. Dünkü Meclis toplantısında konuşan Atakan, Ercan’ın özelleştirilmesinin ardından Türkiye’de 13 yeni havalimanı yapıldığına işaret ederek, Ercan’ın tamamlanamamasının başka sektörlerde de sıkıntı yarattığını söyledi. Tolga Atakan, Ercan Havalimanı’ndaki mevcut pistin son derece güvenli olduğunu vurgulayarak, basında yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ercan Havaalanı inşaatının tamamlanmasına ilişkin son güncellemenin Mayıs 2020 olduğunu söyleyen Tolga Atakan, “Yetişip yetişmez mi bilmiyorum ama 2020 yılı içerisinde bu havalimanı bir şekilde açılmazsa, yapılabilecekler konusunda Hükümet son derece kararlıdır, aldığımız karar nettir, 1-2 yıl daha belirsizlik içinde olması kabul edilebilir değildir. Feshetmekse, feshetme… Adım atılacaktır” dedi. Ercan’ın başladığı günden bu yana Türkiye’de 13 havaalanının bitirildiğine de işaret eden Bakan Atakan, son derece net ve kararlı olduklarını, yeni bir uzatmaya, gecikmeye izin vermeyeceklerini, gerekirse el koyacaklarını vurguladı. Yapım faaliyetlerini denetlediklerini de söyleyen Atakan, konudaki ciddi takiplerinin devam edeceğinin de altını çizdi.



CTP Milletvekili Özdenefe, Ercan’daki pistin miadını doldurduğunu söyledi “Pist miadını doldurdu” CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Ercan Havaalanının tamamlanmasıyla ilgili sıkıntılar ve gelinen aşama” konusunda Meclis’te dün güncel konuşma yaptı. Özdenefe, Ercan’daki pistle ilgili yaşanan sıkıntıları hatırlatarak, dünkü konuşmasını, bu konuda tatmin edici bir açıklama duymadığı, sürenin 2 ay sonra tamamlanacak olmasıyla ilgili de bilgi almak için yapacağını kaydetti. UBP kadrolarında ve vizyonunda bir değişiklik olmadığını, yetkililerin Ercan’dan 27 Aralık 2012’de devamının geleceği hayaliyle alınan çeki hatırlatarak bugün gelinen durum hakkında kimsenin bilgi vermediğini söyledi. Özdenefe, bu sürecin her zaman aceleci, hatalı ve ağır ilerlediğini ifade ederek, Meclis’in bu konuda araştırma komitesi kurmak zorunda kaldığını da hatırlatarak, ilgili bakanların o raporları okuduğunu umduğunu söyledi. Komite raporunda T&T’nin sözleşme gereği verilen iş planına uymadığı ve hatta 25 yıllık olan sözleşmenin 4 yıl uzatıldığını kaydeden Özdenefe, nihayetinde ilk temelin 2015’te atılmasından başlayarak süreci özetleyerek bugün gelinen noktada Atakan’ın marta kadar tahammül edebileceklerini açıkladığını anımsatarak kalan 2 aylık süreçte atılacak adımları sordu. Özdenefe, Ercan’daki pistle ilgili yaşananlara da değinerek, bu pistin miadını doldurduğunu söyledi ve pistlerle ilgili aldığı teknik bilgileri aktardı. Ercan’daki pistin 2 ay içerisinde yenilenmesinin söz konusu olmadığını, aksiyle ilgili bilgi yoksa ne yapılacağını bilmek istediklerini kaydeden Özdenefe, “Nasıl bir yol haritası çizdiniz ve pistin güvenilirliği nedir?” diye sordu.



