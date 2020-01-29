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EN FAZLA YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ!

EN FAZLA YAĞIŞ ORAYA DÜŞTÜ!

Meteoroloji Dairesi açıkladı...

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Meteoroloji Dairesi, dün sabah ile bu sabah arasındaki 24 saatte en çok yağışın Esentepe’ye düştüğünü bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre yağışların yörelere göre dağılımı şöyle: 
“Esentepe 15 kg/m², Koruçam 10 kg/m², Kozanköy 9 kg/m², Çamlıbel 8 kg/m², Selvilitepe 6 kg/m², Mallıdağ, Gaziveren 5 kg/m², Mehmetcik, Güzelyurt, Doğancı, Tatlısu, Yeşilırmak 4 kg/m²”
Diğer yörelerde ise 0,1 ile 3 kg/m² arası yağış kaydedildi. 

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