Gerginlik artıyor!

Demet Akalın ve Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin, hediye saat yüzünden birbirine girdi. Akalın, hediye ettiği Rolex’i satmak isteyen çifte küstü. Taraflar, birbiri hakkında ağır konuştu.

Demet Akalın önceki gece Etiler Sahne İstanbul’da konser verdi. Gecede basın mensuplarıyla da bir araya gelen şarkıcı, saat polemiğiyle ilgili sorular üzerine sert konuştu.

Akalın, konuyla ilgili sosyal medyada açıklama yapan Özlem Ada Şahin’e ateş püskürdü: “Beni konuşturmayın. Berkay hanımını sustursun. Bir kadın adamı vezir de eder rezil de!”

Akalın, konuyla ilgili sosyal medyada açıklama yapan Özlem Ada Şahin’e ateş püskürdü: “Beni konuşturmayın. Berkay hanımını sustursun. Bir kadın adamı vezir de eder rezil de!”

“İlk başta Demet bizim kardeşimiz, ablamız. Özlem’in ablası. Demet’in huyudur. Sanırım 50 kere küsmüşüzdür. Küser barışırız.”

Şarkıcı, saat polemiği hakkında konuşurken ise sinirlendi: “Allah razı olsun saat hediye etti. Bu, artık hediye ettiğiniz kişinindir. Arkasından koşmamak, kovalamamak lazım. Hatta kendisi de ‘Bana da hediye geliyor, büyük gelince ben de değiştiriyorum. Sıkıntı yok değiştir’ dedi. Demet’le konuşan benim, Özlem benim yanımdaydı.”

Bakın bu da kanıtı

Berkay, gazetecilerin “Demet Akalın telefon görüşmesi olmadığını söylüyor. Neler söyleyeceksiniz” sorusu üzerine “Size bir şey göstereceğim” diyerek Akalın’la birbirlerine gönderdikleri mesajları gösterdi.

Ardından sözlerine şöyle devam etti: “Bu olay 23-24 Temmuz gibi yaşandı ama şimdi haber oldu. Biz saati değiştirmek istedik. Demet’in aldığı yer çok para isteyince, daha uygun bir yer bulduk. Ben Demet’e kırgınım. Benim karım oyuncu, şarkıcı değil. Karımı bu işlerin içine çekmeyeceksiniz, konuşmayacaksınız. Bir sıkıntı varsa sosyal medya üzerinden yazmaya gerek yok.”