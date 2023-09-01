Asansörde doğum yaptı, yeni doğan bebeğini çöp kutusuna bırakıp gitti!

Çin'de asansörde doğum yapan ve daha sonra yeni doğan bebeğini çöp kutusuna bırakan kadının görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını öfkelendirdi.

Çin'de video paylaşım sitesi Douyin'de paylaşılan ve yaklaşık 8 milyon kez izlenen görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı.



Yerel Haber kaynağı TheCover'ın haberine göre, olay 21 Ağustos'ta Çin'in güneybatı bölgesinde yer alan Chongqing kentinde gerçekleşti.

ASANSÖRE BİNDİKTEN SANİYELER SONRA DOĞUM YAPTI

Güvenlik kamerasından alınan görüntüler, elinde bavulu ile asansöre binen bir kadını gösteriyor.

Kadın asansöre bindikten saniyeler sonra DOĞUM yapıyor ve soğukkanlı bir biçimde elindeki kağıt mendille bebekteki ve kendi üzerindeki kanları temizliyor.

Asansörün içini de temizleyen kadın binenlerin görmemesi için bebeği bir köşeye saklıyor.

YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİNİ ÇÖP KUTUSUNA ATTI

Sadece bir kaç dakika sonra asansörden inen kadın bebeği bir çöp kutusuna bırakıyor ve üzerini kağıt mendillerle kapatıyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde olay yerinde yaşlı bir kadının daha olduğu ancak onun çöp kutusundaki bebeği fark etmediği görülüyor.

Kadın ayakkabısını temizledikten sonra olay yerinden uzaklaşıyor.

BÖLGE SAKİNLERİ BULUP HASTANEYE GÖTÜRDÜ

South China Morning Post gazetesinde yer alan bilgilere göre yeni doğan bebek bölge sakinleri tarafından bulunarak yakındaki bir hastaneye götürüldü.

Cinsiyeti açıklanmayan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HASTANEYE GİDİP GERİ ALDI

Hastanenin pediatri bölümünden bir doktor bebeğini çöp kutusuna bırakan kadının Chongqing'e seyahat eden bir tur grubunun üyesi olduğunu ve daha sonra hastaneye gelerek bebeğini almak istediğini söyledi.

Hastanenin durumu polise bildirmesi ile polis kadının ifadesini aldı. Bebek daha sonra annesine verildi.

SOSYAL MEDYADA İNFİALE YOL AÇTI

Polis soruşturmanın devam ettiğini açıklarken kadının herhangi bir cezayla karşılaşıp karşılaşmayacağı henüz belli değil.

Ancak kadının görüntüleri sosyal medyada infiale yol açtı. Öfkeli yorumculardan biri "Bebek sahibi olmayı çok arzuluyorum ama yeterince şanslı değilim. Bu kadın tam bir zalim. Kalbi taş kadar soğuk olmalı" dedi.

Başka bir kullanıcı kadının bebeği doğar doğamaz terk ettiği için tekrar terk edeceğini iddia ederken bir diğeri kadının yaptığı hareketi "Canavardan bile beter" diyerek yorumladı.

Hürriyet