GIDA ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Tarım Dairesi 31 Ocak -6 Şubat 2020 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde, ithal ürünlerden alınan 53 numuneden 52’si temiz olup, 1 üründe Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edildiği belirtildi

Limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen SVS Ticaret Ltd.’e ait Salatalık ürünü ise firmanın kendi isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli Ürünlerden 4 numunenin 4’ü de temiz olup, hiçbir üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.