GIDA DENETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Tarım Dairesi 9-15 Şubat 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve Yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden biber, domates, kepek, armut, elma, havuç, iç antepfıstığı, pamuk tohumu küspesi, susam, mısır, üzüm olmak üzere 39 numuneden 35 numune temiz olup, 4 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır. Limit üstü kalıntıya rastlanan Şenol Bayur’a ait Acı Biber imha edilmiştir. Onbaşı Ltd’e ait deveci armut, granny smith elma ve şili kırmızı biber ise menşeine iade edilmiştir. Yerli ürünlerden enginar, patates, nane, kabak, maydanoz, roka, arpa, mandora mandarin ve biber olmak üzere 32 numuneden 30’u temiz olup 2 numune de limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

Bu hafta yapılan analizlerde, geçen hafta limit üstü çıkan ve bu haftada tekrar limitüstü çıkan Tatlısu’da Sıla Bahar’a ait kapya biber ve Akdeniz’de güner canlısoy’a ait kabağın hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.

Geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Tatlısu’da Sıla Bahar’a ait yeşil çarli biber bu hafta yapılan analizlerde limit altına indiği için ürünlerin hasadına izin verilmiştir. Ayrıca geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Alsancak’tan Mustafa Muti’ye ait maydanoz numunesi üreticinin isteği üzerine tekrar analiz yapılmadan imha edilmiştir.