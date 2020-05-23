GİRNE ANTİK LİMANI’NDA HİZMET VEREN DENİZ GEZİ TEKNELERİ FAALİYETE BAŞLIYOR

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Girne Liman Başkanlığı ve Deniz Turizmi İşletmecileri Birliği üyeleri arasında dün yapılan toplantıda, gezi teknelerinin hangi şartlarda seferlere başlayabileceği konuları ele alındı ve ilk etapta başlangıç esasları belirlendi.

İlk etapta seferlere başlayacak tekneler için üzerinde mutabık kalınan şartlar şöyle:

- Düzenleyecekleri turlara kapasitelerinin %50’si kadar yolcu alabilecekler.

- Turlar esnasında teknelerin mutfakları kapalı olacak, ancak tekne sahipleri turlara katılacak yolculara tek kullanımlık malzemeler içerisinde sandviç ve benzeri yiyecekleri sunabilecek.

-Tekneye binecek tüm yolcunun kaydı alınacak

-Tekne girişlerinde el dezenfektanı ve dezenfektan paspas bulundurulması zorunlu olacak.

-Tekeneler her sefer öncesinde detaylı dezenfektan ve temizlik işlemine tabi tutulacak.

-Tekneler Girne Liman Başkanlığı yetkililerinin denetiminden geçtikten sonra sefere çıkabilecek, her sefer öncesi görevliler denetim yapabilecek.

-Tekneler içindeki ortak kullanım alanları sefer boyunca sıklıkla dezenfekte edilecek.

-Tekneler bu süreç içerisinde en geç 22:00’de son seferlerini yapıp limana giriş yapacak şekilde turlarını düzenleyip Girne Liman Başkanlığı’na bildirim yapacak.

-Bu süreçte denetimler konusunda Girne Belediyesi’nin ilgili birimleri, Girne Liman Başkanlığı ekiplerine yardımcı olacak.