GİRNE BELEDİYESİ ŞENLİK DÜZENLEYECEK

Girne Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesi kapsamında çocuk, genç ve yetişkinlere “Yarı Yıl Şenliği” düzenleyecek.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, şenlik kapsamında; 4-11 yaş arası çocuklar için 4 Şubat’ta Bandabuliya’da “Resim Atölyesi”, 7 Şubat’ta Leymosun Kültür Evi’nde “Masal Atölyesi”, 11 Şubat’ta Bandabuliya’da “Çocuk Partisi” ve 15 Şubat’ta da çocuk, genç ve yetişkinlere Zeytinlik Köy Evi’nde “Seramik Atölyesi” etkinliği gerçekleştirilecek.

Ücretsiz gerçekleşecek etkinliklerde malzemeler belediye tarafından temin edilecek ve çocuklara çeşitli sürpriz hediyeler verilecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediyenin çocukların Şubat tatilinde eğlenceli ve eğitici vakitler geçirmesi için bir dizi etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

Eğitime ara verildiği bu günlerde çocukların aktivitelerde geçireceği sürenin gelişimlerinde önemli rol oynayacağını ifade eden Güngördü, tüm çocukları etkinliğe davet etti.

Güngördü, etkinliklere katkı koyanlara da teşekkür etti.