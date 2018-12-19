GİRNE BELEDİYESİ'NDEN İŞYERİ SAHİPLERİNE DUYURU

Girne Belediyesi, Meslek ve işyeri bulundurma vergilerinin son ödeme tarihinin 21 Aralık Cuma olduğunu duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılı Meslek, İşyeri bulundurma, İşyeri Temizlik ve Levha Resimlerinin 21 Aralık Cuma günü Saat:16.15’e kadar ödemesi gerekiyor.

Yapılan açıklamada, 51/1995 Belediyeler Yasası’nın 78’nci maddesinin (1)’nci fıkrası (A) bendi uyarınca; Bir takvim yılı içinde, herhangi bir belediye sınırları içinde en az yedi iş günü mesleğini yürüten bir gerçek ve tüzel kişilerin meslek vergisi yükümlüsü olduğu hatırlatıldı.

Bu nedenle, faaliyetini sonlandıran işyerleri, işyeri kapanışlarını, Girne Belediyesi’ne yazılı olarak bildirimde bulunmayan işyerlerinin o yılki belediye vergilerinin tümünü ödemekle mükellef olduğu kaydedilen açıklamada, belirtilen ödeme tarihinden sonra yapılacak ödemelerde yasal gecikme zammı uygulanacağı da kaydedildi.