Girne bölgesinde bugün 3 saatlik elektrik kesintisi olacak
Girne bölgesinde bugün 3 saatlik elektrik kesintisi olacak
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Girne bölgesinde bugün, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 3 saatlik elektrik kesintisine gidilecek.
Saat 09.00 ile 12.00 saatleri arasındaki kesintiden çevre yolu Edremit kavşağı, Hide Away turistik tesis ve civarı ile Edremit köyü etkilenecek.
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