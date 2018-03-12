GİRNE-LAPTA 1 SAAT 50 DAKİKA!
Tam bir çile!
A+A-
Ülkemizde hızla artan nüfus ve buna paralel olarak artan araç sayısı, bazı bölgelerde trafiği tam bir çileye dönüştürdü
Son günlerde sıklıkla basına da yansıyan ve özellikle büyük kentlerde artık çile haline dönüşen trafiğe çare bulunması isteniyor. Sosyal medya hesabından bir görüntü ve yazı paylaşan bir vatandaşımız, Girne – Lapta arasındaki mesafeyi esprili bir şekilde anlattı. İşte o paylaşım:
“KKTC-İSTANBUL SEFERİ 1 SAAT 45 DAKİKA
KKTC-ANKARA SEFERİ 1 SAAT 35 DAKİKA
KKTC-ADANA SEFERİ 1 SAAT DESEK
GİRNE-LAPTA SEFERİ 1 SAAT 50 DAKKA
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.