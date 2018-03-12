GİRNE-LAPTA 1 SAAT 50 DAKİKA!

Ülkemizde hızla artan nüfus ve buna paralel olarak artan araç sayısı, bazı bölgelerde trafiği tam bir çileye dönüştürdü

Son günlerde sıklıkla basına da yansıyan ve özellikle büyük kentlerde artık çile haline dönüşen trafiğe çare bulunması isteniyor. Sosyal medya hesabından bir görüntü ve yazı paylaşan bir vatandaşımız, Girne – Lapta arasındaki mesafeyi esprili bir şekilde anlattı. İşte o paylaşım: