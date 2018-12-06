GİRNE-LEFKOŞA ANAYOLU'NU KULLANACAKLAR SÜRÜCÜLER DİKKAT!
Trafik tek şeritten veriliyor!
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Girne-Lefkoşa anayolu ciklos mevkinde yolda meydana gelen hasar nedeniyle trafik tek şeritten veriliyor.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Girne’den lefkoşa’ya gidecek olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, yoldaki trafik işaret ve işaretçilere uymaları istendi.
Etiketler : Girne-Lefkoşa anayolu, ciklos mevki, trafik, tek şerit
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