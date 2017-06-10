GİRNE VE GAZİMAĞUSA’DA HIRSIZLIK...

Girne’de bir restoranda garson olarak çalışan M.U’nun (E-37), dün, bir müşteri tarafından masada unutulan tek taş pırlanta yüzüğü çaldığı tespit edildi. Sözkonusu şahıs tutuklandı.

Öte yandan Gazimağusa’da Çarşamba günü ile dün arasında bir kütüphane içersinde Elif Beril Çetin’e ait 350 TL nakit para, Benafsha Mazloomyar’e ait 550 TL nakit para, Sheve Aziz Faraj’a ait 400 ABD Doları ile 250 TL nakit para ve Neginossadat Banihashem’e ait 855 TL nakit paranın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada olayla bağlantısı olduğu tespit edilen T.B.F (E-23) tutuklandı.