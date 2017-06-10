BURNUNU KIRDILAR!
Gazimağusa'da kavga!
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GAZİMAĞUSA’DA KAVGA...
Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bu sabah saat 00.30 sıralarında yaşanan kavgada Y.E.B (E-22) ile C.D (E-20) , Y.Ö’nün (E-21) burun kemiğini kırdı. Olayda yaralanan Y.Ö, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından kontrol altına alınırken, C.D tutuklandı, Y.E.B ise aranıyor.
Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.
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Etiketler : Gazimağusa, kavga
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