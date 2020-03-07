Girne Yeni Liman Çemberi yarın trafiğe kapatılacak !

Girne Yeni Liman Çemberi’nde yapılan asfalt kazı çalışmasının ardından 8 Mart Pazar günü, sabah saat 08:00 ile 16:00 arası asfalt serim işleri yapılacak.

Belediye’den yapılan açıklamada, yapılacak olan çalışmalar nedeniyle, Yeni Liman Çemberi araç trafiğine kapalı olacağından, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, ayrıca alternatif yolları kullanmaları isten