Girne Yeni Liman Çemberi yarın trafiğe kapatılacak !
Girne Yeni Liman Çemberi yarın trafiğe kapatılacak !
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Girne Yeni Liman Çemberi’nde yapılan asfalt kazı çalışmasının ardından 8 Mart Pazar günü, sabah saat 08:00 ile 16:00 arası asfalt serim işleri yapılacak.
Belediye’den yapılan açıklamada, yapılacak olan çalışmalar nedeniyle, Yeni Liman Çemberi araç trafiğine kapalı olacağından, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, ayrıca alternatif yolları kullanmaları isten
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