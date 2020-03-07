Özersay’dan sınır kapılarıyla ilgili değerlendirme

Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BM’e Rum yönetiminin sınır kapılarını tek taraflı kapatmasıyla ilgili uygulamasının iki toplum arasındaki ilişkiyi zedeleyeceği uyarısı yaptı.

Özersay, Rum tarafının girişimlerinin ekonomik paylaşıma hazır olmadıklarının göstergesi olduğunu da söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, katıldığı bir televizyon yayınında Rum Yönetiminin kapıları kapatma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu kararın ardından Güney Kıbrıs’ta bulunan yabancı ülke misyon şefleri yani büyükelçilikleriyle temasa geçtiklerini anlatan Özersay, hafta başında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bir mektup gönderdiğini ve tek yanlı yapılan bu vahim uygulamanın iki toplum arasındaki ilişkiye zarar vereceği uyarısını yaptığını hatırları.

Kudret Özersay Kıbrıs Rum tarafının benzer girişimlerinin daha önce de olduğunu söyleyerek, tüm bu hamlelerin ekonomik paylaşıma hazır olmamalarından kaynaklandığını vurguladı.

Rum yöneticilerin Kuzey’den akaryakıt alan Kıbrıslı Rumlara vergi ödemesi getirmek için de girişimde bulunduğunu sözlerine ekleyen Özersay, bu hamlenin ise Rum kamuoyundan gelen tepkiyle engellendiğini belirtti.

Özersay, “Bunu Kıbrıs Rum liderliğinin bir tahammülsüzlüğü olarak görüyorum ve bu girişimleri ekonomik anlamda bizimle hiçbir şeyi paylaşmak istememesine bağlıyorum” dedi.

BM’nin diyalog çağrısını da yorumlayan Kudret Özersay, bu diyaloğun zaten olduğunu ifade ederek, “Sağlıkla ilgili komite kuruyorsunuz, nasıl bilgi alışverişi yapacağınız konuşulurken, Rum tarafı böyle bir adım atıyor. Eksik olan diyalog değildir.

Diyalog olmasına rağmen Rum tarafı bu diyaloğu yok sayarak bu adımı atmıştır. Bunca yıldır yaşadığımız sorunlarının kök nedeni Kıbrıs Rum yönetiminin paylaşmaya hazır olmamasıdır, bu da onun göstergesidir” şeklinde konuştu.

BRTK