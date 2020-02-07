GİRNE'DE 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA ŞOK SÖZLER!

Bavyera Fahri Kültür Ateşesi Turgay Hilmi, Girneli 8 yaşında Çin kökenli bir çocuğun ırkçılığa maruz kaldığını belirtti. Öğrenim gördüğü ilkokulun önünde 4 anne tarafından “Mikrop defol” diye sözlü tacize uğradığını vurgulayan Hilmi, yapılan bu ırkçılığı şiddetle kınadığının altını çizdi. Turgay Hilmi, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. “Doğma büyüme Girneli 8 yaşındaki Çin kökenli öğrencim, gittiği ilkokulunun önünde 4 anne tarafından “mikrop defol” diye sözlü tacize uğramış. O kadar üzülmüş ki karnesini bile almaya gitmemiş. Böylesine ırkçı yaklaşımda bulunan 4 anneyi şiddetle kınıyorum. Kim bilir çocuklarını acaba yabancılara karşı nasıl yetiştiriyorlar."