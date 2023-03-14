Girne’de alkollü sürücü dehşet saçtı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat 22:30 sıralarında, Girne’de Beşparmaklar caddesi üzerinde, Onursal Cem KORKUT (E-29) 107 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KK 843 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıkmış ve cadde üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya mağazasının camına ve mağaza içerisinde bulunan masa ve sandalyelere çarpıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Onursal Cem KORKUT tutuklanmıştır.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

PGM/BRT