Hafta boyunca yağmur bekleniyor
Hafta boyunca yağmur bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede, hafta boyunca yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 14-20 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hafta boyunca en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 17-20 ºC dolaylarında olacak.
Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.
BRT
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