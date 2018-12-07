GİRNE'DE ARANAN 4. KİŞİNİN GAYE SOYUTOK OLDUĞU AÇIKLANDI!

Polis Basın Subaylığı daha önce öldüğü açıklanan Gaye Soyutok’un hala arandığını ölen kişinin ise Günay Kandaz olduğunu açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“5 aralık-6 aralık tarihleri arasında KKTC genelinde etkili olan yoğun yağışlı hava şartları nedeniyle dün Girne-Lefkoşa anayolunun ciklos mevkiinde HC 470 plakalı salon araç aşırı yağış dolayısıyla sel sularına kapılarak yoldan çıkmak suretiyle dere yatağına yuvarlandı.

Araç içerisinde bulunan 3 kişinin cesedi, dün yapılan aramalar sonucu dere yatağı içerisinde bulundu.

Bulunan cesetler üzerinde aileleri tarafından yapılan kimlik teşhisinde ölen şahısların kimliklerinin 18 yaşında Gaye Soyutok 21 yaşında Tolga Bekçi,23 yaşında Ahmet Kılıç oldukları belirtilmişti.

Söz konusu şahıslara bugün yapılan otopsileri sırasında yeniden aileleri tarafından belirlenen kimlik tesbitinde dün ölü olarak açıklanan Gaye Soytok’un olmadığı ölen şahsın 18 yaşında Günay Kandaz olduğu tespit edildi.

Kayıp şahıs 18 yaşındaki Gaye Soyutok ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor.