MÜŞTERİLERİN PARALARINI VERMEYİP TASARRUFUNA GEÇİRDİ!
Hırsızlık!
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2018 yılı içerisinde, Girne’de faaliyet gösteren Ramadan Cemil İşletmeleri Ltd isimli iş yerinde çalışan T.K.(E-32)’nin iş yeri adına müşterilerden tahsil etmiş olduğu toplam 12,283.15 TL parayı iş muhasebesine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Ramadan Cemil İşletmeleri, çalışan, hırsızlık
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